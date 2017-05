AB vandt lokalopgør

Opvisningsbanen på Gladsaxe Stadion har ry for at være en af landets bedste baner, så selv om den virkede lidt tør og småknoldet, var kulissen i orden, da Gladsaxe-Heros og ABs hold i U14 Mesterrækken tørnede sammen i et topgopgør forrige mandag.

Mange forældre var mødt op for at se kampen, så der var lige så mange, som når Gladsaxe-Heros bedste hold i seniorrækken spiller, og det er altid sjovt at spille på opvisningsbaner.

AB kunne trække sig tilbage som vindere med 4-3 af det underholdende opgør, hvor angriberne var gode og fik lov til at være det af to forsvar, der havde problemer med de tætte markeringer – men det kan jo læres.

AB dominerede fra start og kom på 1-0. Gladsaxe-Hero kom tilbage i kampen og fik udlignet og havde tre-fire meget store chancer, som Frederik Knak i målet tog sig flot af. Men så blev der delt gaver ud i Gladsaxe-Heros forsvar, så AB gik til pausen med 3-1.

Lige efter pausen fik Gladsaxe-Hero reduceret, så spændingen blev ekstra intens.

I den aldersklasse er drengenes fysiske udvikling meget forskellig. Der var en spiller på over 180 cm, og der var en på omkring 150. Begge viste masser af talent.

Gladsaxe-Hero og AB topper rækken sammen med Skjold fra Birkerød. Alle har 10 point for 5 kampe.