Ansigtsløft til restaurant

Nyt loft, klimaanlæg, handicaptoilet, en generel opstramning af designet – og nu snart også en facadeudskiftning. The House, der ligger på Søborg Butikstorv, Søborg Hovedgade 134B, er i den grad ved at have overstået en ansigtsløftning.

– Men maden er og bliver, som vores kunder kan lide den, siger indehaveren Mark Gülsen.

The House er specialister i selskaber – konfirmationsfesten eller firmafesten holdes flittigt hos The House. Restaurantens konkurrencedygtige prisniveau sørger for mange gæster, når der om mandagen er stegt flæsk ad libitum, ligesom de populære 2- eller 3-retters menuer.

Pizza- og salatbar kører Mark Gülsen torsdag-fredag, mens weekenden står i brunchens tegn.