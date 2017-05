Bebyggelsesprocenter ændres ikke i ny plan

Henrik Brøndal frygtede i sidste uge, at Gladsaxe Kommune bruger Kommuneplan 2017, som endnu ikke er vedtaget, til at øge bebyggelsesprocenten i villaområderne fra 25 til 30, tilmed uden at inddrage borgerne.

Dette er på ingen måde korrekt. I 2008 indførte det daværende Økonomi- og Erhvervsministerium et nyt bygningsreglement, BR 08, der blandt andet medførte ændringer i borgernes byggeret. Rent teknisk handlede det om, at borgere i villakvarterne hidtil havde haft mulighed for at opføre huse med en bebyggelsesprocent på 25 plus et tillæg på 5 procent til glasinddækninger.

Med BR 08 blev den samlede bebyggelsesprocent hævet til 30 uden yderligere tillæg. For at villaejerne i Gladsaxe ikke skulle have ringere muligheder, end de tidligere havde haft, besluttede Byrådet dengang at udarbejde et kommuneplantillæg, der hævede den maksimale bebyggelsesprocent i villakvarterne til 30. Kommuneplantillægget var i offentlig høring i otte uger i 2008, men der kom ingen tilkendegivelser.

I 2009 blev de nye bebyggelsesprocenter skrevet ind i Kommuneplanen og efterfølgende planer. Derfor bruges kommuneplanen fuldt lovligt som administrationsgrundlag ved dispensationer. Dette har intet med forslag til Kommuneplan 2017 at gøre.

Pernille Hummelmose

Teamleder i Byplan

og Landskab