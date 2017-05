Biofaktor og fortætningspolitik skal ikke blandes sammen

Erhvervsstyrelsen har 20.april meddelt Sammenslutningen af Grundejerforeninger med kopi til Gladsaxe Kommune at: ”Biofaktor er et begreb der især anvendes, når man ønsker at sikre grønne byområder, og dermed forholdet mellem befæstet areal og grønne arealer”. Begrebet anvendes i forbindelse med de øgede nedbørsmængder der ønskes nedsivet.

Tag derfor biofaktoren ud af fortætningspolitikken, da den kan bruges modsat, lav biofaktor åbner op for færre buske og træer og flere flisearealer. Biofaktorværktøjet skal bruges rigtigt til fremme og bevarelse af de grønne parcelhusområder

Det bør være muligt at hæve biofaktoren i de fleste villakvarterer og ikke sænke den som kommunen foreslår til 0,4 der er alt for lavt i kvarterer med store grunde med rig beplantning og store/gamle træer – her bør den som minimum hæves til 1,5 – ja måske endda mere – for at fastholde det massive grønne præg.

I Bagsværd grundejerforening og Regatta- og Søvejskvartererne vil det være vigtigt – for at bevare træer og større beplantninger og undgå udstykninger – måske at gå op på 1,5. Men i f.eks. Grønnemosegård kvarteret, hvor grundene er mindre og der er tættere bebygget, kan man måske ”nøjes” med 1,0.

Kommunen bør ikke indføre en og samme biofaktor for alle villakvarterer på 0,4. Den er for lav og fremmer ikke den ønskede udvikling med buske og træer i stedet for flere fliser.

Men før man indfører rigide regler kunne kommunen opmåle sammen med nogle af vore grundejerforeninger hvilke biofaktorer vi har i dag.

Torben Sønnichsen

Sammenslutningen af

Grundejerforeninger i Gladsaxe