Buddinge Batteri – et grønt pletskud

Formanden for Lokalhistorisk Forening Arne Fogt efterlyser i et læserbrev i Gladsaxe Bladet i sidste uge, at kommunen får åbnet Buddinge Batteri til gavn for borgerne.

Jeg er helt enig med Arne Fogt i, at vi skal i gang med at finde ud af, hvordan vi skal bruge Buddinge Batteri. Det ligger som en dejlig grøn plet midt i et villakvarter og rummer en historisk fortælling om dengang Gladsaxe var en del af et stort befæstningsanlæg, som skulle sikre København imod fjenden fra syd.

Lige nu er området spærret for offentlig adgang, fordi det ikke er sikkert at færdes der. Kommunen har ryddet en del op – blandt andet er der fjernet en nedbrændt bygning og alle de ting i og udenfor bygningerne, som den tidligere ejer efterlod.

Men der endnu ikke taget beslutning om, hvordan vi skal bruge Buddinge Batteri fremover. Spejderne er meget interesserede i at komme til at bruge stedet og har foreslået, at området benyttes til natur- og friluftsaktiviteter for spejdere og andre foreninger.

Der er mange muligheder for at gøre Buddinge Batteri til et rekreativt område både for borgere og foreninger. Der kan f.eks. indrettes en legeplads til børn og opholdsarealer til deres forældre og andre, samt et område med et shelter, som bl.a. spejderne kan have glæde af. Udformningen skal spille sammen med områdets historie. En gang og cykelsti gennem området kan forbinde Gustav Esmanns Alle og Marienborg Alle.

Socialdemokraterne ønsker at sætte gang i processen om udviklingen af Buddinge Batteri i samarbejde med interesserede borgere og foreninger. Så tak fordi du prikker til os Arne Fogt.

Katrine Skov,

formand for Kultur,

Fritid og Idræt (S)