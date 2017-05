Buddinge Batteri skal ryddes og fritlægges som et grønt anlæg midt i boligkvarteret

Arne Fogt, formand for Gladsaxe Lokalhistoriske Forening, har helt ret, når han i sit indlæg i Gladsaxe Bladet 2. maj 2017 efterlyser, at der snart sker noget på Buddinge Batteri. Jeg er helt enig. Det konservative Folkeparti har ved de seneste års budgetforhandlinger hver gang haft en oprydning og fritlæggelse af Buddinge Batteri på ønskelisten. Som formand for Folkeoplysningsudvalget har jeg flere gange åbnet mulighed for at drøfte områdets fremtidige anvendelse.

Der er mange forskellige ønsker. Der er først og fremmest behov for et åbent grønt område, ligesom det vil være praktisk for mange mennesker, som færdes til og fra f.eks. Kulturhuset Telefonfabrikken og idrætsområdet ved Sports- og Svømmehallen, såfremt der åbnes for passage hen over området.

Byrådet skal afsætte de nødvendige penge, så vi kan få fjernet alle de gamle bygninger, ryddet helt op i bevoksningen og anlagt nogle stier. De gamle bygninger er blevet vurderet til at være mere end nedrivningsmodne.

Det bliver alt for kostbart, såfremt vi skal gøre dem anvendelige til aktiviteter. Vi skal sørge for at udnytte alle de historiske forsvarsværker, vi har i Gladsaxe, bedre til rekreative formål. Det gælder også Buddinge Batteri. Det er på tide, der sker noget.

Lars Abel

2. viceborgmester

Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd