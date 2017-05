Cirkus Baldoni er atter på vej

Cirkus Baldoni er gået i gang med den nye sæson og kommer til Gladsaxe 5. juni klokken 15.00, hvor de spiller på Værebrovej 31.

Det er smilet, atmosfæren og hele den lune stemning der gør det til et hjerteligt og humørfuldt besøg for hele familien at besøge Cirkus Baldoni.

Der lægges vægt på nærheden samt, at tingene skal være i øjenhøjde for alle. Således er mottoet som altid ”forestillingen begynder når billetten købes”. De hyggelige gamle cirkusvogne, den smilende medarbejder i billetlugen, cirkusdirektøren der står i indgangen og byder folk velkommen, kioskpigen der serverer popcorn og andre lækkerier og klovnen der laver sjov med folk, når de kommer ind, alt sammen en stemning af, at være tæt på det hele.

Et af Cirkus Baldoni kendetegn er, at forestillingen er slut står alle artister og siger farvel og på gensyn til publikum.

Cirkus Baldoni fejrer sæson nr. 15 med et brag af en cirkusfest krydret med topartister fra hele Europa og som altid med numre der aldrig før er set i Danmark.

Hele herligheden bliver kædet sammen af René Baldoni, der sammen med sin tro følgesvend løven Leonardo vil tage Jer med igennem denne oplevelse fuld af eventyr, komik og poesi.

Reserver, køb billetter og se meget mere på www.baldoni.dk eller på ebillet.dk

Det er også muligt, at reservere billetter på telefon: 20866010 hverdage ml. 9-14, samt på cirkuspladsen fra 1 time før forestillingen.