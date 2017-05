Det skal laves om

Når man laver noget – så kan man lige så godt lave det ordentligt med det samme.

Det er ikke just sket i forbindelse med etableringen af fortove ved Stengård Skole over for Stengård Kirke og ud mod Gammelmosevej.

Så nu skal det laves om

To trafiklys er placeret midt i fortovet med udskårne fliser for at give plads. Det ene står på Triumfvej, det andet står på Gammelmosevej.

-Det her er helt galt, og jeg har haft de ypperste folk ude for at se på situationen, og de har lovet mig, at standerne bliver flyttet ud til siden, så de ikke kommer til at genere de gående på de to fortove, siger Ole Skrald Rasmussen (A), der er formand for trafik- og teknikudvalget.