Det swinger i kirken

”Jeg elsker det her job. Det værste er, hvis vi må aflyse”.

Begejstringen nærmest lyser ud af Katrine Pihl Sode, når hun skal fortælle om sit job i Buddinge Kirke, hvor hun står for de gospelkor, som kirken har så stor succes med.

Katrine Pihl Sode spiller klaver og dirigerer de forskellige gospelkor i kirken

Her kan næsten alle være med. Det er bare om at møde op og synge løs.

Den regel gælder dog ikke for Ashirakoret, hvor sangerne skal bestå en prøve for at få lov til at være med.

Tirsdag eftermiddag kommer de yngste og synger en times tid. Det er skoleelever fra 2. til 7. klasse. Lige nu er der seks piger i koret, og de er ganske enkelt gode. Så er det sagt.

-De yngste synger på dansk for ikke at presse dem for meget, fortæller Katrine Pihl Sode. Der er masser af glæde i sangene, der er tilpasset tidens rytmer, så det ligger sådan et sted mellem soul, blues og salmer så det lige pludselig bliver gospel, der bare swinger.

Der er lidt koreografi til sangene, så det bliver ekstra sjovt at være med.

-Vi rekrutterer medlemmer ved at det går fra mund til øre. Vi kan godt mærke skolereformen i denne sammenhæng, hvor det kan være svært for pigerne at nå det hele, når de også skal gå til andre ting.

De yngste hedder BJ Gospel – BJ for Buddinge Junior.

Der må godt være drenge med. Der er bare ikke nogen.

Til gengæld er Ashirakoret kun for piger og kvinder i alderen 14 til 25 år.

-Og her skal deltagerne gennem en prøve, så jeg kan fornemme deres niveau. Af og til må jeg bede dem om at få noget erfaring i andre kor, så de er bedre, når de kommer tilbage, siger Katrine Pihl Sode. På en god dag er der op mod 30 deltagere. Der øves hver tirsdag fra klokken 17.00 til 19.00.

-Også her kan vi mærke, at der er andre ting på programmet. Der skal laves lektier, og der skal passes fritidsjob.

Trestemmig sang

Mens de mindste kun synger enstemmige sange, bliver det mere avanceret for Ashirakoret, der når op på tre stemmer.

-Vi er af og til ude for at optræde, og vi er bl.a. med ved Gladsaxedagen lige som vi også synger ved konfirmationer her i kirken, siger Katrine Pihl Sode.

Vi synger nutidig gospel af bl.a. Kirk Franklin og Kurt Carr.

Koret akkompagneres af dygtige musikere på klaver, trommer, bas og guitar.

-Flere fra koret fungerer som sangsolister i mange af vore sange. Vi benytter lydanlæg, som vi også har med, når vi giver koncerter.

Koret startede som klassisk kor omkring år 1969. I 1999 blev koret til et gospelkor efter en længere overgangsperiode i spændingsfeltet mellem klassisk og rytmisk, og en korskole blev oprettet. Koret er et af de få pige-gospelkor i Danmark.

Koret har siden 1999 givet mange koncerter på Sjælland og været på flere rejser rundt i Danmark. Det har optrådt ved friluftskoncerter, bl.a. på ”Strøget” i København og ved flere kulturfester. Koret har også turnéret i Ungarn, Tjekkiet, Norge og Tyskland de sidste år.

Korets repertoire er velegnet til kirkekoncerter, konfirmandarrangementer, friluftsarrangementer m.m.. Det har i stor grad begejstret publikum ved sin optræden.

For korets dirigent, Katrine Pihl Sode har gospelmusikkens dejlige og befriende budskab stor betydning – sammen med høj kvalitet i musikken og hele korets optræden.

I løbet af året arrangeres der også workshops, hvor man nærmest kan komme ind fra dagen og for et meget beskedent beløb kan få lov til at synge med.



Pigerne i BJ Gospel går frimodigt til opgaven, og det lyder aldeles glimrende, når de oplader deres stemmer.

Foto: Kaj Bonne.