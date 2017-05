Digital forening i støbeskeen

Den digitale verden fylder mere og mere for os alle sammen, og i børnenes opvækst bliver det mindst lige så vigtigt at kunne begå sig digitalt som i den virkelige verden.

Den landsdækkende forening Coding Pirates arbejder for at udvikle børnenes teknologiske vovemod ved at fokusere på børns forestillingsevne, opfindsomhed og skaberkraft digitalt, og nu kan du være med til at starte en lokalforening op i Gladsaxe.

Til efteråret kan kreative ideer fra unge fare af sted i ledninger og trådløse signaler på Gladsaxe Hovedbibliotek. Gladsaxe Bibliotekerne og Gladsaxe Pædagogiske Videnscenter arbejder nemlig på at starte en lokal forening af Coding Pirates op i Gladsaxe, hvor unge i alderen 7-17 år kan komme til klubaftener og workshops og lære at kanalisere deres kreativitet ind i programmering og kodning – nogle af de sprog, der findes i den digitale verden.

Det kræver dog, at frivillige kræfter i Gladsaxe kan samles om projektet, og netop nu er kikkerten fremme for at spejde rundt efter frivillige, der vil være med til at opbygge det digitale kreative mødested. Gladsaxe Pædagogiske Videnscenter inviterer derfor til fyraftensmøde tirsdag 30. maj kl. 17-18.

Her vil Coding Pirates grundlægger, og vinder af IT-prisen 2017, Martin Exner, fortælle om Coding Pirates, og hvordan den lokale forening kan være med til at udvikle børnenes digitale vovemod. Der behøves ingen tilmelding.

Der arbejdes på etableringen af den lokale Coding Pirates i Gladsaxe i et samarbejde med Gladsaxe Bibliotekerne og Gladsaxe Pædagogiske Videnscenter.

På www.codingpirates.dk kan du se billeder og læse mere om, hvad Coding Pirates går ud på.

Fyraftensmøde om Coding Pirates, Gladsaxe Pædagogiske Videnscenter,

Værebrovej 165c, 2880 Bagsværd tirsdag 30. maj Kl. 17-18.