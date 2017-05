En børnebog om at blive væk

Cykelstativet står der endnu i Bagsværd. Og boghandelen og stationen ligger der også stadig. Alle dele indgår i en ny børnebog.

Billedkunstner og musiklærer Cecilia Dræger har skrevet og illustreret en bog om, hvad børn tænker og ikke mindst kan gøre, når far og mor bliver væk, og man kun er 4-6 år.

”Maria går hjem alene” er en bog, der henvender sig til børn i denne aldersgruppe. Ideen fik Cecilia Dræger sidste sommer, da hun var i Norge sammen med kæresten og hans to børnebørn på hhv. tre og seks år.

– Jeg var på en burgerrestaurant for at spise med de to børn. Den ældste legede i hoppeborgen, da jeg gik ud i puslerummet med den mindste. Jeg glemte at fortælle ham, hvor jeg gik hen. Han blev ulykkelig, da han ikke kun finde mig, fortæller Cecilia Dræger.

For mange år siden var Cecilias egne forældre uden for synsvidde: – Bogen er selvbiografisk i den forstand, at jeg som fem-årig var inde med mine forældre i boghandelen i Bagsværd. Jeg ville hellere uden for og lege i et cykelstativ, men pludselig kunne jeg ikke finde dem.

Det samme sker for Maria, der leder alle vegne. Men væk er de, og hvad skal hun så gøre? Hvordan finder hun dem igen? Hvordan kommer hun hjem?

”Samtalebog”

Bogen er en rigtig ”samtalebog” forstået på den måde, at den under højtlæsningen lægger op til en snak med barnet om, hvad man så kan gøre, og hvordan man begår sig i trafikken og beder fremmede om hjælp. Den er også for de voksne en påmindelse om at forsøge at leve sig ind i børns verden.

Cecilia Dræger sendte bogen til psykolog Per Schultz Jørgensen, fordi hun har læst hans bog ”Robuste børn”: – Han læste selv bogen højt for sit barnebarn, så jeg er glad for hans positive respons. Per Schultz Jørgensen har skrevet om de såkaldte curlingbørn, der har svært ved at klare vanskelige situationer og udfordringer uden at gå helt ned, fordi de mangler tiltro til sig selv. Jeg har forsøgt at komme med spørgsmål i bogen, så barnet kan formulere sine muligheder i svære situationer. Det med at blive væk fra far og mor kan mindre børn også forholde sig til.

Cecilia Dræger havde oprindelig kontakt med et lille nordjysk forlag med speciale i bøger om kristendom og hunde. De foreslog hende at gå videre til Rydendahl Forlag, som er specialister i børnebøger: – Jeg har haft et godt samarbejde med Rydendahl, og jeg er lykkelig for slutresultatet.