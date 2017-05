Er en ny Zlatan på vej?

Engang løb en meget ung Zlatan Ibrahimovic som Malmøspiller rundt på ABs anlæg for at spille med i fodboldklubbens traditionsrige ungdomsturnering.

Vi ved alle, hvad han siden har bedrevet. Og måske løb en ”ny Zlatan” rundt på banerne i Skovdiget under weekendens gigantiske AB Cup, der i år er genopstået efter et par års pause med stor opbakning fra medarrangøren ABUF (ABs forældreforening) og de mange frivillige.

140 hold og 1.300 ungdomsspillere – fra U5 til U12 – deltog i fodboldfesten, der startede med åbningstale i fredags kl. 16.40. Der deltog både drenge og piger, og selv om pigerne vil have vanskeligt ved at forvandle sig til en udgave af Zlatan, så udviste mange af pigerne suveræn spilforståelse og fornem teknik, så måske kan der komme kommende landsholdsspillere ud af det.

Efter 360 kampe fordelt på 20 fodboldbaner blev vinderne fundet søndag eftermiddag efter 48 timers fest med fodbold, mad og drikke og indimellem søvn. Den nye restauratør Christian Mittel havde første arbejdsdag i fredags, så han fik noget af en ilddåb, men alt forløb til alles tilfredshed. Kampene blev afviklet i en god ånd. På forhånd havde man fortalt deltagerne om DBUs forældrebud, som går på, at forældrene afholder sig fra at kritisere børn og dommere. For det er trods alt kun børnefodbold, selv om der blev gået til den under kampene. For det er som regel sjovest at vinde, når man konkurrerer. Dog udelukker det ikke, at man også kan have det (næsten) lige så sjovt, selv om man taber.

Alligevel var der chance for at alle kunne vinde. På anlægget var der opsat boder, hvor man kunne vinde mange forskellige præmier.

Alt i alt et forrygende stævne som for alvor indvarslede, at sommeren er på vej.

Over 2.000 mennesker hyggede sig gevaldigt i løbet af de 48 timer, som stævnet varede.