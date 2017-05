Erasmus endte i Gladsaxe

Kantinen i Gladsaxe Gymnasium var fyldt med spændte tilskuere. En afsluttende dokumentarfilm vistes i torsdags i forbindelse med den store afslutning af ”Erasmus+ projektet”, der har kørt siden efteråret 2015.

Julius Stax Nielsen og Katrine Marie Haldberg fra 2. S var aftenens suveræne værtspar, hvor alt foregik på engelsk.

Efter taler af rektor Eva Krarup Steensen og borgmester Karin Søjberg Holst (A) kunne filmen løbe hen over skærmen.

Eleverne fra fem gymnasier i Danmark (Gladsaxe), Italien, Frankrig, Tyskland og Sverige har besøgt hinanden på kryds og tværs. I det forløbne år har eleverne samlet anvendt seks uger på projektet, og alle elever har været ude at rejse. Katrine Marie var for eksempel i Sverige, Julius i Frankrig. Eleverne bor hos hinanden, og uden værtsfamiliernes store gæstfrihed, ville projektet ikke kunne gennemføres, som rektor Eva Krarup Steensen konstaterede.

– Jeres projekt falder helt aktuelt i en tid med store flygtningestrømme i Europa. Her i Gladsaxe er der 69.000 indbyggere, og 19 procent af dem er indvandrere eller

efterkommere af indvandrere. De første kom i slutningen af 1960erne som gæstearbejdere, sagde borgmester Karin Søjberg Holst.

Målet med projektet er bl.a. gået på at gøre eleverne i de fem partnerlande klar over, at folkevandringer ikke kun har eksisteret i nyere tid, men er et gammelt et urgammel europæisk/globalt fænomen. – Migration er blevet kædet sammen med så forskellige emner som sport, mad, landskab, arkitektur, kunst og kulturelle koder. Således har 2.g skrevet en skolebog på engelsk, der kan anvendes som undervisningsmateriale, fortæller en af projektets tovholdere på Gladsaxe Gymnasium, lektor Niels Bendiksen Green.