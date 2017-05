Får mishandlet

For få uger siden blev 25 får for andet år i træk sat ud på et areal ved Radiomarken.

Det er kommunens Vej og Park-afdeling i samarbejde med Natur og Klima, der står for arrangementet.

Det er ikke alle, der er tilfredse med, at der kommer får på det areal, hvor en del hundeejere lader deres hunde løbe frit rundt, selv om de faktisk skal være i snor. Uanset om der er får eller ej.

I fjor blev et af fårene skambidt, så fåreavleren måtte tage dyret hjem.

I år er det gået ud over et andet får. Det kan dog ikke kobles til en hund

Fåret blev indfanget og fik en løkke omkring halsen og tøjret et sted, så det hverken kunne få vådt eller tørt.

Det blev dog heldigvis hurtigt opdaget, så det kunne blive sluppet fri.

Oven i det hele er der en eller flere personer, der muntrer sig med at fjerne de informationsskilte, som fåreavleren har sat op.

I fjor var det 12 skilte, der forsvandt og i år er det allerede tre skilte, der er væk.

-Det er virkelig trist, at det skal ødelægge det gode projekt. Fårene er med til at forskønne landskabet og dermed sikre fredningens formål. Derudover skaber de stor glæde hos de besøgende børn, og de besøgende ”efterlyser” fårene, når de er taget af arealet om vinteren.

Når fårene græsser, holder de området åbent og lavtvoksende, så der bliver plads til flere blomster og derfor også flere sommerfugle m.v. , siger Axel Frederik Møller fra Miljøafdelingen.

– Fåreavleren vil også gerne sætte lam ud, men det holder vi tilbage nu, til vi er sikre på ordnede forhold, siger Axel Frederik Møller.

– Jeg bliver rasende, når jeg hører, at nogen tager loven i egen hånd ved at fjerne skilte og gør skade på dyrene, fordi de er modstandere af, at vi har får i Radiomarken. Så hvis nogen har set eller hørt noget. Så vil jeg meget gerne høre om det. Så melder vi dem til politiet for dyremishandling, siger Ole Skrald Rasmussen, formand for Trafik- og Teknikudvalget.