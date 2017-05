Fællesskabet styrkes

Siden 28. februar i år har 10 familier mødtes hver tirsdag Værebro Parks beboerhus for at deltage i FamilieAkademiet, der er Værebro Parks eget nyopstartede familienetværk.

FamilieAkademiet er et samarbejde mellem Den Boligsociale Helhedsplan i Værebro Park og Gladsaxe Kommune.

Her mødes forældre i et trygt miljø, hvor de kan dele glæder og sorger og hente støtte og sparring fra hinanden, mens børnene bliver passet og leger.

”Familierne har forskellige udgangspunkter og fire forskellige nationale baggrunde, og de kan derfor inspirere hinanden til at se tingene på nye måder”, siger den boligsociale børne- og familiemedarbejder Stine Jespersen, der er koordinator for FamilieAkademiet.

Vidensdeling og fællesskab

I FamilieAkademiet diskuteres der varierende emner, som forældrene selv vælger. Det kan være alt fra søvn til ernæring og skolegang til hjernens udvikling. Familiekonsulent og underviser på FamilieAkademiet Henriette Wilson mener, at nøgleordene for FamilieAkademiets succes er udveksling af idéer og erfaring: ”Når man sætter mennesker sammen, der har ting til fælles i form af børnenes alder og hverdagens udfordringer, så virker det stærkt at kunne dele erfaringerne indbyrdes. Det styrker forældrene i deres egen forældreposition”.

Udover at forældrene får større viden og konkrete redskaber til at håndtere hverdagen med børn, er der også fordele at hente i børneperspektiv.

”Flere af forældrene melder tilbage, at redskaberne der styrker deres forældrerolle smitter af på børnene”, siger Henriette Wilson og fortsætter: ”Effekten af FamilieAkademiet bliver vigtigst af alt synlig for familierne selv. De kan mærke, at børnene trives bedre”.

Netværk giver venskaber

Hele tanken bag FamilieAkademiet er at skabe netværk og omsorg i familiernes nærmiljø. Tiltaget sletter familiernes daglige ulvetime ved, at de medbringer deres børn, får dem passet, får serveret aftensmad samt udveksler idéer og erfaringer på én og samme aften. Jekaterina Gainulina, der er forældre og deltager, udtaler: ”Jeg er rigtig glad for at være en del af det. Jeg har lært andre børnefamilier fra Værebro at kende og vi deler erfaringer med hinanden”.

Derudover har tiltaget allerede resulteret i, at flere forældre har arrangeret legeaftaler med deres børn, og der er allerede nu et ønske fra forældrene om at udvide til flere møder i fremtiden i FamilieAkademiet.

Er du interesseret i at vide mere, så kontakt Stine Maria Jespersen på stje@dabsocial.dk.