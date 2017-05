Far og mor skal have løbeskoene på

Far og mor er rollemodellerne. Så når de sidder foran computeren, IPaden eller IPhonen kan afkommet forledes til at tro, at sådan skal tilværelsen skrues sammen.

Men der skal også motion til, så Gladsaxeløbet 11. juni ved Gladsaxe Stadion kan være den perfekte anledning til at komme i gang.

Der er ruter på 2, 5 og 10 km (2×5), så der er noget for selv de mindste.

Der bliver sørget godt for deltagerne, når de kommer i mål.

Kenneth Mattsson fra Kvickly ved Buddinge Station og købmand Per Mikkelsen fra Meny bakker op om løbet med vand og frugt.

Skulle andre have lyst til at være sponsorer, kan de henvende sig hos generalsekretær i FIG, Per Seier, på telefon 3957 6205.