Fitness er med på sommerprogrammet

Igen i år er der masser af sjove sommerferieaktiviteter for børn fra 0. til 18 år. Aktiviteterne foregår i ugerne 26-32, og venteposition til køen åbner tirsdag 16. maj

kl. 17.

Der er igen i år skabt masser af sjove aktiviteter for børn og unge i sommerferien. Aktiviteterne er for børn og unge i Gladsaxe Kommune, og det er derfor et krav for deltagelse, at man enten bor i Gladsaxe eller går i skole i Gladsaxe. I år er der flere nye aktiviteter, også for unge i udskolingen. I år er der blandt andet nye aktiviteter såsom fitness, kodning og robotter, lav din app, legecamp, vægtløftning og sang, musik og performance. Men der er også flere ’gamle’ kendinge for eksempel atletik, parkour, spejder og tennis.

Tilmelding starter 16. maj

Vil du melde dit barn til en af de populære aktiviteter, kan du stille dig i venteposition til kø via gladsaxe.dk mellem

kl. 17-19.15 tirsdag 16. maj, hvor tilmeldingen åbner.

Luk ikke for hjemmesiden, da du kl. 19.15 vil du få oplyst dit kønummer, og et cirka tidspunkt for, hvornår du kan foretage din tilmelding. Kø-systemet skal gerne forebygge, at tilmeldingssystemet bliver overbelastet. Og samtidig slipper du for at sidde lang tid klar ved computeren.

Der skal betales online med Dankort, Visa Electron eller Mastercard samtidig med tilmeldingen. Tilmeldingen er bindende og koster 110 kr.

Du kan få yderligere oplysninger om aktiviteterne og tilmelding på

gladsaxe.dk/gladsommer

Hvis du derudover har spørgsmål er du velkommen til at ringe til Børne- og Kulturforvaltningen på 39 57 53 14. Dette nummer vil også være bemandet tirsdag aften, når tilmeldingen åbner.

Nyt tilmeldingssystem i 2018

Der er altid meget stort pres på tilmeldingssystemet i de første minutter efter at der åbnes for tilmeldingen. Køsystemet til dette års sommerferieaktiviteter skal gerne gøre, at tilmeldingsmodulet ikke bukker under for det store pres fra de mange forældre, der forsøger at komme på samtidig. Gladsaxe Kommune har indgået en aftale med et firma, der skal tilpasse deres eksisterende tilmeldingssystem, så det kan håndtere det store pres, som tilmeldingen til sommerferieaktiviteterne skaber. Desværre vil det først være klar til brug til sommerferieaktiviteterne i 2018.