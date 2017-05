Fodgængerfelt giver god

Fodgængerovergangen ud fra Søborg Hovedgade nummer 115 over til det tidligere posthus er en meget benyttet fodgængerovergang.

Der er etableret en nedkørsel fra kantstenen. Så det er muligt for gangbesværede, herunder kørestolsbruger samt trækkende cyklister, børnefamilier mfl.

Desværre sker det ofte, at der holder ulovligt parkerede biler, så det ikke er muligt at benytte fodgængerovergangen. Billederne illustrere dette. Fodgængerne er nødsaget til, at skulle helt ud på kørebanen, for at se om der er fri passage. Ikke særlig optimalt med farer for liv og helbred.

Susanne Damsgaard

Søborg