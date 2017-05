Går efter tilskuerrekord

Kvindelandsholdet i fodbold leverer flotte resultater – men har noget så svært ved at samle tilskuere, når de spiller i Danmark.

Det skal der gerne ændres på, når de danske fodboldkvinder spiller sidste testkamp på hjemmebane, før det går løs til EM til sommer mod storholdet England. Kampen spilles på Gladsaxe Stadion, hvor tilskuerrekorden lige nu i følge ABs hjemmeside er 10.039 fra en kamp mellem AB og FC København i april 2004. Den rekord skal de danske kvinder forsøge at slå.

EM for kvinder i Holland nærmer sig med hastige skridt. Den 16. juli går det løs for det danske kvindelandshold i den første kamp mod Belgien, men inden Harder, Nadim og de andre stjerner når så langt, skal formen og taktikken afprøves i en vigtig testkamp. Modstanderen til kampen bliver England, der lige nu er det fjerde bedste hold i verden, hvis man ser på verdensranglisten. Testen skal stå på Gladsaxe Stadion den 1. juli og bliver holdets sidste hjemmebanekamp før EM. Kampen er derfor også den sidste før landstræner Nils Nielsen udtager sin EM-trup, og der er derfor mange ting på spil i kampen mod ét af verdens allerbedste hold.

For kvindelandsholdet selv er mange fans på tribunerne en helt særlig oplevelse, som har stor betydning for spillet på banen, fortæller Katrine Veje.

”England er et stærkt hold, så det ser ud til at blive et brag af en kamp, hvor begge hold skal vise, hvad de kan inden EM venter lige om hjørnet. Derfor håber vi at se masser af glade fans på tribunerne, for det giver altså lige det ekstra”, siger Katrine Veje.

Billetter til kampen mod England er sat til salg på billetsalg.dbu.dk. Billetterne koster 50 kr. for voksne og 30 kr. for børn. Tager du hele holdet under armen, er der mulighed for at sikre jer klubtilbud med en billetpris på 20. kr. per person.

Kvindelandsholdets sidste kamp før EM spilles 6. juli mod Østrig på udebane.