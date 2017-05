Gamle drenge spiller populær rock

Kendte toner vil med garanti lyde i ølteltet ved MENY, når der bliver spillet rock og pop, mens slagteren griller pølser. Det er bandet OBR, der sørger for musikken fra kl. 18.30 til 21.30 under Go’ Nat Bagsværd.

OBR er en forkortelse for Old Boys Revival, som bandet hed tidligere. Men da gæsterne erfaringsmæssigt hen under aftenen fik sværere og sværere ved at udtale det, blev bandets navn forkortet.

OBR har eksisteret lige siden ruder konge var knægt og spiller en variation af forskellige ældre rock- og popklassikere – med enkelte nyere sange ind imellem. Bandet har spillet over hele landet, men de fleste koncerter gives dog på Sjælland og i Storkøbenhavn. Bandet består af 4 medlemmer, der har kendt hinanden siden skoletiden på Vesterbro i København.

”Musik fra fire årtier” er bandets arbejdsgrundlag, som de har opnået stor erfaring med.