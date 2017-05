Gamle myter og eventyr genopfriskes

Kong Arthurs egentlige oprindelse fortaber sig et sted i Storbritanniens mytiske fortid. En tid under Roms herredømme og en tid med de keltiske stammers oprør. Altså en opbrudstid, hvor de britiske øer havde brug for en samlende figur, en konge at forenes bag. Historien om Arthur er fortalt mange gange før, lige fra den gravalvorlige ”Excalibur” over ”Monty Python og de skøre riddere” til Disneys ”Sværdet i stenen”. Denne gang står den engelske instruktør Guy Ritchies ved roret. Han er manden bag så forskellige film som gangsterkomedien ”Snatch” med Brad Pitt og genfortolkningen af Sherlock Holmes med Robert Downey Jr. og Jude Law i hovedrollerne.

Nu kommer så ”Kong Arthur: Legenden om sværdet”, hvor legenden om Arthur og ridderne om det runde bord tages under kærlig behandling. Og hvilken behandling! Fantasivæsner, heltemod, sort magi og flotte effekter går hånd i hånd i dette brag af en eventyrfilm.

Franskmændene har altid været god til at lave animationsfilm, og den fabelagtige ”Månens vogter” lægger sig fint i forlængelse af den stolte tradition. Filmen foregår på en lille planet med eventyrlige væsener, hvor den naturlige orden opretholdes af solen og månen og deres vogtere. Faunen Mune bliver ved et tilfælde udpeget til at være månens vogter, og da han ydermere mister månen, ser tingene sorte ud for den nykårede vogter. Samtidig lægger underverdenens hersker, Necros, skumle planer om at skabe kaos ødelæggelse ved at stjæle solen, og uden de to himmellegemer sættes hele planeten i fare.

Ovenstående film har begge premiere i Bibliografen torsdag 11. maj.