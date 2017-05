GIF-Gymnastik fravalgte Farum Arena

– Vi er fra Gladsaxe, og det er vi stolte af. Vi vil gerne være med til at trække gæster til Gladsaxe. Derfor vælger vi at afholde arrangementerne i Gladsaxe, selv om det så gør, at vi ikke kan byde ind på de allerstørste gymnastikarrangementer, siger Jan Darville, sportschef i Gladsaxe.

GIF-Gymnastik fik mulighed for arrangere et kæmpestævne: – Vi vidste, at Gladsaxe Sportshal med blot 900 tilskuerpladser var for lille. Derfor kiggede vi på alternative løsninger. Således var vi ude at se på Farum Arena, der har plads til 2.500 tilskuere. Men i sidste ende valgte vi at sige nej, for vi styrker ikke gymnastikken her i kommunen ved at flytte vores stævner til andre byer, siger Jan Darville.

GIF-Gymnastik så meget hellere, at Gladsaxe Kommune kommer ud af busken og bygger en hal med plads til mindst 2.500 tilskuere:

– Vi opgiver ikke drømmen om, at Gladsaxe engang i fremtiden får en stor sportshal. Tag nu for eksempel Farum Arena, hvor DGIs Verdenshold kommer på besøg. Den begivenhed kunne man sagtens have fået til Gladsaxe, hvis man ellers havde haft faciliteterne, siger Jan Darville.

Sportschefen peger på, at også andre idrætsgrene vil kunne drage nytte af en sådan hal: – Så kunne Gladsaxe stå som vært for en volleyball- eller basketball-landskamp, og når der var større håndboldarrangementer – fx EM, så ville Gladsaxe kunne tilbyde at stå for nogle af de indledende puljekampe. Det er lidt trist, at politikerne er så defensive, og det er sørgeligt, at en kommune med næsten 70.000 indbyggere har en hal med plads til færre end 1.000 tilskuere. Hallerne i byer af tilsvarende størrelse er meget større end Gladsaxe Sportshal.