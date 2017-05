GIF-Gymnastik sprænger alle rammer

For et par uger siden fyldte GIF-Gymnastik endnu en gang Gladsaxe Sportshal et par gange i forbindelse med forbundsmesterskaberne i TeamGym.

I modsætning til mange andre sportsgrene har GIF-Gymnastik ingen problemer med at fylde sportshallen. Tværtimod.

– I løbet af den weekend var der 2.500 tilskuere og 1.300 deltagende gymnaster i Gladsaxe Sportshal. Tallene fortæller alt om, at TeamGym er ved at udvikle sig til en tilskuersport. Heldigvis er det nationale forbund også blevet opmærksom på os i Gladsaxe, fortæller Jan Darville, sportschef i GIF-Gymnastik.

Danmarks Gymnastik Forbund har helt usædvanligt valgt at placere tre større TeamGym-arrangementer i Gladsaxe: – Det betyder, at vi fylder hallen ved sjællandsmesterskaberne for flere ungdomsrækker i januar 2018, og i marts og april 2018 afholder vi to stævner for talentrækkerne. Så der bliver hektisk aktivitet, forudser Jan Darville.

Normalt holder GIF-Gymnastik deres Nytårs Cup i begyndelsen af året, men på grund af de tre store arrangementer har man valgt at rykke stævnet frem til weekenden før jul i år:

– Vi har valgt at arrangere en Jule Cup efter det samme format som vores Nytårs Cup. Det betyder, at over 5.000 mennesker kommer til Gladsaxe for at deltage og se på TeamGym. Vores største udfordring er, at Gladsaxe Sportshal er for lille til at afholde endnu større stævner, selv om vi som forening har frivillige nok til at løfte opgaverne, siger Jan Darville.