Gladsaxe-Hero under pres

Nu gik det lige så godt med fire sejre i træk, og så gik det galt for Gladsaxe-Hero i serie 1.

Den forgange uge bød på to nederlag, og umiddelbart ser det rigtig skidt ud for Gladsaxe-Hero med at sikre sig en ny sæson i rækken. Men det er svært at gennemskue, fordi så meget er afhængigt af op- og nedrykning i rækker højere oppe i systemet. Gladsaxe-Hero ligger fjerde sidst og kan maksimalt nå 31 point, og det kan vise sig at være for lidt.

Ugens første nederlag kom mod Fredensborgs divisionsreserver, der er med helt fremme i toppen af rækken.

Fredensborg vandt med 3-1 efter en føring på 2-0.

Det nederlag var til at leve med. Til gengæld var det skidt at tabe 2-5 til Grønne Stjerne, der ligge endnu ringere placeret.

Grønne Stjerne tabte for nylig 1-15 til Hørsholm-Usserød men har siden fået rettet op på tingene.

Gladsaxe-Hero slutter af med en kamp mod Espergærde hjemme på lørdag og ude mod Avartas reservehold lørdag 10. juni.

VB 1968 ligger bedre til. Senest blev det 3-2 hjemme mod Espergærde og 4-0 ude mod Avarta. VB 1969 kan maksimalt slutte som nummer tre i rækken. De to sidste kampe er mod oprykningskandidaterne fra Lundtofte og Hørsholm-Usserød, der kæmper for at undgå nedrykning.

I serie 2 vandt Bagsværd uden at spille. FC Ishøj har trukket sit hold i den række, hvor FC Albertslund er smidt ud på grund af en voldsepisode.