Gladsaxe-løbere vandt Moseløbet

Moseløbet løbes i Brønshøj-delen af Utterslev Mose, men det blev alligevel to løbere fra den anden side af mosen, Gladsaxe-delen, der endte med at vinde 5 km-distancen for både mænd og kvinder.

Patrick Leese, der bor på Gladsaxevej og løber for SNIK, var første mand i mål i tiden 15,20 minutter: – Det er jeg meget tilfreds med. Distancen er vist ikke helt 5 km, men det er nok det hurtigste, jeg har løbet, så jeg kan vel godt tillade mig at kalde det personlig rekord.

Også Karina Berner fra Søborg var hurtigst af alle kvinder. Selv om hun stillede op i kategorien 40-59 år kom hun først i mål på toppen af Brønshøj Kirkevej: – Nej, det havde jeg ikke lige ventet. Jeg har mest begået mig på de længere distancer, særligt marathon.

Karina Berner kom i mål i den flotte tid 18,26 – det havde hendes ni-årige søn Anton helt styr på. Han løb selv med og klarede de 5 km på 22 minutter rent – også en meget fin tid.

Karina Berner var endda noget hurtigere end Sarah Erbst Ledet, der så sent som i forrige uge blev nr. 5 i Copenhagen Marathon, men her måtte nøjes med andenpladsen.

Der deltog i alt 500 løbere i det hyggelige motionsløb, der løbes sidste søndag i maj.