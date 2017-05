Grøn snak og sort politik

Det er trist at opleve, at der er folk i Gladsaxe byråd, som siger én ting, men gør det modsatte.

Alle politikere – især i SF og Enhedslisten – siger, at de vil have en grøn kommune med plads til natur og træer. Men hvad er virkeligheden? At man vil give plads til en letbane, som indebærer, at der på Gladsaxe Ringvej skal fældes over 150 træer i midterrabatten! Over 150 træer skal væk! Det er da det modsatte af grøn politik.

Det samme gælder den såkaldte ”fortætningspolitik”. Det er dybt skuffende, at venstrefløjens partier nu vil bygge flere boliger tættere på hinanden. For flere boliger betyder jo flere mennesker, som igen betyder flere biler og flere parkeringspladser. Det kan ikke undgå at betyde, at grønne græsarealer omdannes til asfalt og parkeringspladser. Grøn snak, men sort politik. Hvordan kan I gå med til dét i SF og Enhedslisten?

Sissel Klingenberg