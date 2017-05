Grund til glæde for Glad sommer

Jeg har ikke for vane at rose de venstreorienterede magthavere i Gladsaxe, men ret skal være ret. Det er skønt, at “Glad sommer” kan afvikles med så mange spændende tilbud!

Det er livsbekræftende, at Gladsaxe i dén grad har et rigt og mangfoldigt foreningsliv. Jeg er stolt over at bo i en kommune, hvor borgerne vedligeholder foreningslivet, så unge mennesker kan engageres til at afholde sunde og udviklende aktiviteter i sommerugerne.

Sidste år gik tilmeldingssystemet ned, hvilket frustrerede mange. Det gav også urimeligt meget ekstra arbejde til kommunens personale. Men i år var der installeret et smart køsystem, der gjorde hele brugeroplevelsen meget bedre.

Det forlyder, at kommunen har fået lidt flere penge i kassen end forventet i 2016. Jeg foreslår, at de midler uddeles til de foreninger, der deltager i Glad sommer. Det rige foreningsliv, de leverer til vores kommune, kan ikke gøres op i penge, men vi kan stadig godt vise, at vi forstår værdien af det.

Kristian Tørning

Folketings- og regionsrådskandidat for Dansk Folkeparti