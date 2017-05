Hævekort skulle kopieres – forsøg på tricktyveri

Da kvinden forsøgte at indsætte sit dankort, sad dankortet pludseligt fast i automaten. Flere personer forsøgte at hjælpe kvinden med at få kortet ud, men i første omgang uden held. Da kortet blev presset længere ind i automaten, blev det pludselig skubbet ud igen sammen med et lille stykke folie og en lille klips. Automaten blev efterfølgende spærret, da der angiveligt var tale om forsøg på cardswap.