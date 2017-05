Her foregår det

Et af de faste, tilbagevendende musikindslag udfolder sig på År 2000 Pladsen, når

FDFernes Gladsaxe Brassband spiller fra kl. 19-20.

På Bagsværd Hovedgade i nærheden af Rokkjær Optik er der konkurrencer og levende musik.

I Bindeledet er der musik hos Guldsmed Kirkegaard, hvor Thomas spiller guitar fra kl. 15-18. Herefter tager Vintage Bop Club over foran Bagsværd Slagteren fra kl. 18-21. Festen holdes i gang med fadøl og grillpølser, mens man kan ”sparke dæk” på amerikanerbilerne.

Eventyrridderne indtager pladsen ved MENY fra kl. 17. Her vil der endvidere blive spillet populær rock og beat, når Old Boys Revival fra ved 18-tiden og frem til 21. 30 spiller op.

Der er også gang i de musikalske toner på Irmatorvet. Her kommer Sweet Session fra kl. 19-20.30, og samtidig er det muligt at få et slag minigolf.

I Gadehaven er der aktiviteter fra kl. 16-20. Her er der et kreativt hjørne for hele familien. Kl. 18.30 opfører Theatret Thalias Tjeneres forestillingen Store Illusioner inspireret fra stumfilm-klassikerne.

På Bagsværd Torv spiller det lokale band MC2 fra kl. 17-21. Undervejs fra kl. 19 kan man også heppe på de svedige cykelryttere, der deltager i AB Touren.