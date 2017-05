Hvor er kommunens nye spillested?

Der er højt til loftet – og tak for det.

Men et professionelt indrettet spillested for særlige events – for musikgenrer som klassisk, rock, jazz, country, verdensmusik m.fl., for kor-ensembler, viseforening, tangoforening, harmoni- og symfoniorkestre samt for eksterne professionelle ensembler – findes ikke i kommunen.

Sammenlignelige kommuner som fx Rødovre (Viften) og Ballerup (Baltoppen LIVE og Baghuset) har for flere år siden etableret sådanne spillesteder for musikelskende borgere og aktive arrangører. Flere Storkøbenhavnske kommuner kan nævnes.

Kommunen er på vej med et nyt spillested – dog fortrinsvis for unge. Kulturforeninger kan opnå adgang til faciliteterne, hvor de unge ikke bruger arealet. En politisk prioritering står således knivskarp. Kan det virkelig passe?!

Startskuddet har nu lydt til skabelsen af en ny Kultur- og Fritidspolitik – med virkning fra 2018.

Borgere og foreninger er opfordret til aktivt at komme med input. Temaer som: Vi Vil En Levende og Aktiv By – Vi Vil Kulturel og Kreativ Udvikling, virker ansporende og løfterig.

Med et ny spillested for alle generationer og med en bred mangfoldighed af arrangementer, vil en kommende kulturpolitik kunne favne og belønne det kæmpe frivillige arbejde, der præsteres af kommunens mange musik- og eventildsjæle.

Partier og kulturpolitikere, der har tydlige og forpligtende synspunkter i denne sag, ses gerne træde frem. Og inden Byrådsvalget til november.



Henning Tranberg

Helmsvej 40