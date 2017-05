I år gik det godt

I fjor gik det pivgalt, da der blev åbnet for tilmeldingen til sommerferieaktiviteterne for skoleeleverne. Serverproblemer skabte en kø af den anden verden.

Men i år gik det nærmest strålende.

Forrige tirsdag sad mange Gladsaxeborgere klar med alle tilgængelige computere for få fingre i de mest attraktive sommerferieaktiviteter til deres børn – og helst sammen med perlevennen. Samtidig sad en flok meget spændte medarbejdere klar til at løfte, bære og besvare spørgsmål på Facebook og telefoner, hvis teknikken skulle bryde sammen.

2000 tilmeldinger på en time

Heldigvis forløb det hele forholdsvis gnidningsfrit. De, der havde svært ved at finde rundt i teknikken fik hjælp på Facebook eller via telefonen.

I løbet af den første time var ca. 2000 af de knap 2600 pladser på i alt 36 forskellige aktiviteter – lige fra vægtløftning til robotkodning – besat. De mest populære aktiviteter er bl.a. cheerleading, ridning, parkour, bueskydning, tennis og boldspil. Da den første time var gået, var der ros at hente på den kommunale Facebookside. Folk var glade for den gode service på Facebook og telefoner og for at det hele forløb så gnidningsfuldt.

-Vi er utrolig glade for, at det hele blev afviklet så problemfrit. Lige nu er der ca. 500 ledige pladser, Men reelt er tallet højere, for der er en del dobbeltbookninger, jeg lige skal have ryddet op i. Samtidig vil nogen falde fra, efterhånden som tiden nærmer sig og familieplanerne falder på plads. Så man kan sagtens være heldig at få sit ventelisteønske opfyldt helt ind til ugen før aktiviteterne starter. Og har man mod på at prøve noget nyt, er der stadig plads på for eksempel vægtløftning, brydning og billedkunst, fortæller Hanne Allesø, som er koordinator for sommerferieaktiviteterne.