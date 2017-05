Jazz med ekstra energi

Det gælder om at komme ud over rampen og i kontakt med sit publikum.

Den kunst kan jazzkvintetten Tobacco, der fredag aften besøger Gladsaxe Jazzklub.

Med vaskebrædt, steelguitar, banjo, klaver, harmonika, bas og et firstemmigt kor vil kulturhuset utvivlsomt komme til at stå på gloende pæle.

Kvintetten, Tobacco, besøgte Gladsaxe Jazzfest 2016 – og bandets udendørs koncert væltede nærmest det opstillede cirkustelt på Erik Bøghs Alle.

Publikums opfordring om en indendørs koncert på Telefonfabrikken var udtalt. Og ønsket efterkommes nu med denne fredagskoncert.

Bandet startede i efteråret 2001 og har siden da spillet et hav af koncerter i jazzklubber og under festivaler i Danmark og Polen. Bandet har optrådt som husorkester i det direkte TV-talkshow ”ZULU Late Night Live”. I showet optrådte Tobacco som backingband for kendte navne som f.eks. Medina, Rasmus Nøhr og Julie Berthelsen.

Tobacco spiller traditionel amerikansk musik fra dengang bedstemor var en værre én. Repertoiret er CountryBlues, bluegrass, ragtime, N’Orleans-jazz, gospel, barbershop, skiffle og lidt irsk. De gamle numre genfortolkes med masser af energi. Man kan i det hele taget aldrig vide, hvad der sker, når Tobacco går på scenen. Improvisationer står i kø.

Besætning: Morten Hansen, guitar og vokal; Jesper Andersen, klaver og harmonika; Ronni Hauptman, vaskebræt og vokal; Sine Bach Rüttel, banjo og vokal og Rasmus Nissen, kontrabas og vokal.