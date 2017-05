Jobcenter i god udvikling, men…

Og det ser faktisk rigtig fint ud, men…

Der er i budgettet afsat ekstra penge for at styrke indsatsen på beskæftigelsesområdet. Ifølge rapporten udviser Gladsaxe Jobcenter rigtig gode resultater på beskæftigelsesområdet og Gladsaxe ligger i top på flere målepunkter.

Der er en ting, der springer i øjnene, det er varigheden for de langtidsledige jobparate kontanthjælpsmodtagere. Da Gladsaxe Jobcenter samtidig visiterer mange flere ledige som jobparate, end de kommuner vi sammenligner os med samt på landsplan, kunne man jo få tanken, at der måske er visiteret for mange til at være jobparate? Er det nok med mange samtaler samt at møde den ledige positivt og at den ledige medinddrages mere i sin situation?

Den næste tanke er, at jo længere tid man er på offentlig forsørgelse, jo mere skal der til for at komme i gang, er det så ikke lidt tankevækkende, at vi også er den kommune, der bruger mindst udgifter til aktivering?

Vi er næsten i mål, men der bør gøres en særlig indsat for de ledige, hvor en vejen til beskæftigelse er lidt længere og det kunne se ud som om, at hyppige samtaler og de nuværende aktiveringstilbud ikke er nok? Vi burde faktisk kunne nå målet, for vi skal huske, at der stadig er over 6.000 flere arbejdspladser, end der er erhvervsaktive i Gladsaxe.

Dorthe Wichmand Müller

Byrådskandidat, SF-Gladsaxe