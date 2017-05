Kastebold mellem Island og Danmark

Familiehemmeligheder er ikke altid rigtige hemmeligheder. Meget ofte er det noget, som kendes af alle i familien, men som der hverken snakkes om eller deles med andre. Kastebold er Brynja Svanes tredje bog, og i modsætning til hendes to første bøger – som hun selv betegner som bløde kriminalromaner – bygger bogen på en del selvbiografisk materiale, hvor det usagte består af løgne, hemmeligheder og generationskonflikter.

Kastebold er en dansk-islandsk slægtsroman, der handler om livets store temaer: svigt, skam, skyld, identitet, social arv og kærlighed. En mor og en datter tager på ferie i en afsidesliggende bygd i det nordvestlige Island. Her prøver de at genfinde hinanden, men fortidens fortielser og fortrængninger kommer til at fylde mere og mere.

Brynja Svane er halvt islænding, halvt dansker. Romanens drama er hentet fra hændelser i hendes eget liv: – Men ikke det hele. Noget er sket, som beskrevet – andet er ikke. Jeg startede egentlig med, at jeg ville skrive en roman om en mor og datter, men denne roman fungerede ikke, selv om den unge pige havde problemer, som lignede mine, men det var ikke mig. Jeg ville ikke erkende, at hovedpersonen skulle være mig, siger Brynja Svane.

Brynja Svane kasserede det første romanudkast, og derefter skrev hun sin livshistorie – ingen fiktion – inden hun brugte store dele af dette materiale til den roman, som ligger færdig nu: – I den allersidste proces måtte hun bytte rundt og skære væk. På et tidspunkt skal man sætte punktum, men jeg er ret tilfreds med slutresultatet, siger Brynja Svane.

Selve titlen læner sig op ad den følelse, som Brynja havde ved at være splittet mellem to lande – to kulturer. Bogen er også en beskrivelse af hendes forældres ulykkelige ægteskab. Faderen var dansker og søn af et dansk apotekerpar, som flyttede fra Ærø til Island i 1930erne. Faderen tog tilbage til Danmark og efterlod sig en gravid kone og et barn – hovedpersonen Flora – i Island. Moderen opsøgte sin mand i Danmark, hvor de genforenedes uden at finde lykken. Den voksne Flora kæmper for at komme fri af den sociale arv og frigøre sig fra ligene i lasten.

Akademisk sprog

Brynja Svane er tidligere professor i fransk litteratur. Hun har altid været vant til at skrive – både videnskabelige artikler, essays og faglitterære bøger: – Men den sejeste kamp bestod i at lirke mig fri af det akademiske sprog, som er knudret med lange sætninger og mange forbehold, siger Brynja Svane, der derfor fulgte en række kurser inden for journalistik og skrivning for at få et mere mundret sprog.

Brynja Svane ser frem til at skrive endnu en bog: – Jeg er slet ikke færdig med at skrive. Jeg har allerede fået flere spændende reaktioner på min roman. Derfor vil jeg også meget gerne i kontakt med endnu flere læsegrupper og andre interesserede. Det er givende at komme i direkte kontakt med læserne og få deres forklaring på, hvordan de kan relatere romanen til dem selv.

Brynja Svane har skrevet romanen på dansk, men hun ser meget gerne, at den også udkommer på islandsk: – Det ville gøre mig kisteglad.

Fakta

Brynja Svane. Født i Island og opvokset i både Island og Danmark.

Bor i Gladsaxe.

Tidligere professor i fransk litteratur ved Uppsala Universitet i Sverige.

Mor til to døtre og en søn.

Har tidligere skrevet Forviklinger (2012) og Politikeren (2013).