Klasse indsamlede 16.346 kr.

Eleverne havde besluttet sig for, at deres indsamlede midler skulle gå til Folkekirkens Nødhjælp. De havde håbet på, at de kunne indsamle 12.000 kroner, men resultatet blev endnu bedre.

– 6. A fra Bagsværd Kostskole indsamlede hele 16.346 kroner til fordel for Folkekirkens Nødhjælp, som vi selvfølgelig både er glade for og stolte over, siger Lise Toft, praktikant i Folkekirkens Nødhjælp

Ud over at klassen deltog i velgørenhedsløbet, havde de for inden arrangeret en event på skolen med tombola og flotte præmier.