I Gadehaven foran Bibliografen vil der fra kl. 16-20 være kreativt hjørne for hele familien, salg af bøger og gode tilbud på popcorn og sodavand.

Kl. 18.30 kan hele familien opleve Theatret Thalias Tjeneres vilde og komiske maskeunivers, hvor vi rejser tilbage i tiden i en ægte stumfilm-kulisse med forestillingen Store Illusioner.

Året er 1910 – den danske stumfilms guldalder. En tapper lille filmtrup kæmper for at få et mesterværk i kassen, et mesterværk der uden tvivl skal blive deres gennembrud. Det er inspirerende og nyt, men konkurrence er også hård med bedrag og sabotage. Venskab, loyalitet og kærlighed bliver sat på prøve – ikke mindst for heltinden Asti, for hvem er skurk og helt, når kameraet ikke kører?

Alt sammen i et vildt, visuelt og komisk maskeunivers for hele familien.

Forestillingen varer tre kvarter.

Billetter til teaterforestillingen er helt gratis og kan fås på Gladsaxe Bibliotekernes hjemmeside www.gladsaxe.dk/bibliotek

Der er selvfølgelig også mulighed for bare at komme forbi kl. 18.30 og se om ikke der skulle være plads.

I tilfælde af regn flyttes arrangementet ind i Bibliografen.