Koncentrationen var i højsædet

Koncentrationen nærmest lyste ud af deltagernes øjne, når de gik ind på kampmåtten. Nu skulle mange timers træning brændes af i en opvisning, hvor øvelserne skulle udføres så skarpt, at man nærmest kunne skære sig på dem.

Koncentration, teknik, balance og koordination skulle gå op i en højere enhed.

Gladsaxe Karate Cup i weekenden i Gladsaxe Sportshal havde samlet 500 deltagere fra 40 klubber, og med en imponerende præcision blev kamp efter kamp afviklet.

Og i tider, hvor man brokker sig vildt og inderligt over diverse dommerkendelser i andre sportsgrene, så accepterede man dommene, bukkede pænt og takkede sin modstander

Man kan kæmpe indædt mod en modstander uden at være i fysisk kontakt, for der er forskellige former for karate. Og nogle af dem er altså ren teknik. Hvor man ikke rør hinanden.

Så når den ene deltager havde afleveret sin øvelse tog udøveren ophold i det ene hjørne af kamppladsen, mens konkurrenten viste sin øvelse, og så måtte de vente på at dommerne fandt ud af, om det blå eller det røde flag skulle vise, hvem vinderen var.