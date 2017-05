Kvinder kan også smage

Flere og flere kvinder fatter interesse for vin. Tidligere var det mest en herreting, og mange mænd vil sikkert stadig påstå, at de kender mere til vin og spiritus end deres viv.

Men hos Bagsværd Vinhandel har man gennem mange år haft mange kvinder til den traditionelle vin- og spiritussmagning under Go’Nat Bagsværd.

– Under smagningen uddeles adskillige andre smagsprøver fra for eksempel vores øl Brew Barrel, Bagsværd Lakrids, chokolade og andre delikatesser, siger Steve Stusgaard fra Bagsværd Vinhandel.

Hvis der er plads, kan billetter til vin- og spiritussmagningen købes i døren på dagen, men der plejer at være rift om dem.

Bagsværd Vinhandel er også med til arrangementerne på Bagsværd Torv på den anden side af gaden, hvor MC2 kommer og spiller ligesom sidste år.