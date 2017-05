Lad os flytte Telefonfabrikken til UCC-bygningen

Gladsaxe kommune har købt UCC-bygningen uden at have en plan for, hvordan den skal anvendes, så nu skal vi i byrådet til at finde ud af, hvad bygningen skal bruges til.

Bygningen ligger på Buddinge Hovedgade tæt på bus, tog og – lige om lidt – Letbanen.

Liberal Alliance foreslår, at aktiviteterne, som i dag foregår i Telefonfabrikken, fremover flyttes til UCC bygningen.

Det er ikke en hemmelighed, at Telefonfabrikken er dårligt placeret i forhold til offentlig transport og i det hele taget ikke særlig velegnet til de aktiviteter den huser. Når kommunen alligevel skal investere i at indrette UCC-bygningen, kan vi lige så godt gøre det på en måde så alle kulturelle, musikalske og øvrige aktiviteter får optimale betingelser på en ny lokation.

Da et flertal i byrådet bestemte sig for at lukke Borgernes Hus og flytte de aktiviteter der lå i huset til Telefonfabrikken, var der mange utilfredse borgere, som pointerede, at Telefonfabrikken ikke er indrettet og egnet til at huse de pågældende aktiviteter og er meget utilgængelig.

Vi kan ikke få Borgernes Hus tilbage, men vi kan forbedre forholdene betydeligt ved at flytte aktiviteterne til UCC-bygningen.

Dette vil være til gavn for alle borgere i Gladsaxe og for kulturlivet.

Michele Fejø

Gruppeformand Liberal Alliance