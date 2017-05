Lastbilchauffør dømt for uagtsomt manddrab

En enlig 38-årig mor til fire børn mistede livet 7. november i fjor, da hun blev kørt over af en højresvingende lastbil ved Maglegårds Alle. Hun kørte over for grønt, og der var højresving forbudt for lastbilen. Men der var også sat et uautoriseret skilt op, der fortalte, at det var tilladt for lastbiler at svinge til højre, hvis de havde et ærinde. Sagen er nu afgjort ved retten, og den 67-årige lastbilchauffør er ifølge Ekstra Bladet dømt for uagtsomt manddrab og idømt en bøde på 5.000 kr. samt en betinget frakendelse af kørekortet i tre år. Han ankede dommen på stedet.