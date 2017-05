Lav det dog om

Det skulle være så godt, men så er det faktisk skidt.

For et par år siden glemte formanden for trafik- og teknikudvalget, Ole Skrald Rasmussen (A) at sænke den kran, som han havde bag på sin lastvogn. Han kørte ind i det stativ, der hang hen over vejbanen på Søborg Hovedgade tæt på Buddinge Rundkørsel med oplysninger om hvilken vejbane man skulle tage for at komme mod Lyngby, Bagsværd og Herlev. Stativet faldt ned, og så skete der ikke mere i et stykke tid.

Nu er der endelig sat en meget stor vejtavle op.

Problemet er bare, at den sidder, så man først kan få øje på den i allersidste øjeblik, hvor det kan være svært eller direkte ulovligt at skifte vognbane.

-Det er helt håbløst at placere det skilt lige der. Jeg har i den grad taget kontakt til teknisk forvaltning og bedt dem om at finde en bedre løsning. Enten skal skiltet flyttes tættere på rådhuspladsen, eller også skal der som minimum luges meget kraftigt ud i bevoksningen, siger Ole Skrald Rasmussen.