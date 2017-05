Maria og Thora kommer i æskerne

I forbindelse med, at Toms redesignede sine pålægschokoladeæsker, udskrev firmaet en konkurrence med forslag til den nye indpakning. Fire børn vandt for deres små historier og tilhørende tegninger – heraf to fra Gladsaxe Kommune, den 10-årige Maria fra Bagsværd, og den 10-årige Thora fra Søborg.

Maria skrev historien om ”Det blå marsvin”, mens Thora skrev ”Kongens suppe”. Begge disse historier kan nu at læse inde i de nye emballager.

I lørdags blev der afholdt en fernisering på Statens Museum for Kunst, hvor der efterfølgende var en kreativ workshop for børnene ved Valhalla-illustrator Peter Madsen.