Markedsplads i Bibliotekshaven

Lørdag den 13. maj bliver et hurlumhej af skøre og farverige boder, enestående artister og fortryllende magi, når Bibliotekshaven ved Gladsaxe Hovedbibliotek omdannes til en stor og festlig markedsplads fra kl. 10.30.

Midt imellem popcorn, candyfloss og ballondyr kan børn og voksne boltre sig i sjove aktiviteter og dyste med og mod hinanden om, hvem der skal ende på sejrsskamlen med en medalje om halsen.

Dagen begynder med, at børnene kan få udleveret et klippekort til aktiviteterne – svarer til et turbånd. Det sker i informationen på Hovedbibliotekets 1. sal. Der udleveres to slags aktivitetsklippekort, hvor det ene kun er til aktiviteterne, og er gratis, og det andet også inkluderer popcorn, candyfloss og drikkelse til 20 kr. Alle børn med et udfyldt klippekort kommer op på sejrsskamlen og får en fin medalje.

Kl. 12.30 kan Cirkus Panik og deres artister opleves i Bibliotekshaven, hvor de giver en festlig og humoristisk forestilling for børn og voksne i alle aldre. Forestillingen byder på enestående artisteri, klovneri, fortryllende magi, samt et forrygende ildnummer på bedste gøgler manér.

Kom til en sjov og festlig markedsdag for hele familien på lørdag fra 10.30-13.30.