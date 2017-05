Mønter til debutanten

Når man første gang går på talerstolen ved et byrådsmøde, så vanker der mønter fra byrådskollegerne. I onsdags var det Kristine Henriksen fra Socialdemokraterne, der fik suppleret sin indtægt. Hun blev valgt ind ved valget i november 2013.

-Vi er jo 10 medlemmer i vores gruppe, så der har ikke været basis for at gå på talerstolen før, og jeg skal ikke derop bare for at sige noget, siger Kristine Henriksen, der som næstformand i beskæftigelses- og integrationsudvalget lige ville sætte et par ting på plads.

Lone Yalcinkaya fra Venstre fangede, at der var tale om debut og var straks klar med mønter. Og så blev der samlet mønter ind fra de øvrige medlemmer.

-Det nåede vist op på 100 kroner. Der var et par tyvere – og nogle 50-ører, konstaterer Kristine Henriksen.