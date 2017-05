Mørkhøj og kollektiv transport

I Mørkhøj er vi mange lokalpatrioter, men vi vil gerne blande os med de mange andre borgere i kommunen. Vi vil også så gerne til København og føle hovedstadens sus.

Jeg har et par spørgsmål til ”Trafikministeren i kommunen”.

Hvordan går det med 200S? Skal bussen fortsat køre på kommunens regning, og ikke på Regionens?

Til oplysning kan jeg fortælle, at med Buddinge Station som endestation tager det nu op til 25 min. at komme til Lyngby. Det tager kun 15 min fra Mørkhøj til Rødovre Centrum.

Linje 5A efterlyste for flere år siden en ny endestation i stedet for Husum. Jeg havde dengang et indlæg i Husum og Gladsaxe Bladet, hvor jeg foreslog Gladsaxe Trafikplads!

Nu ser vi her fra Mørkhøj, hvordan 5C suser videre til Herlev Hospital. Tænk hvis den kørte via Gladsaxe Trafikplads! Hvorfor må vi ikke få en bus, der går direkte fra København til Gladsaxes største bydel, Mørkhøj.

Har trafikpolitikerne sovet i timen?



Lis Smidsholm

Kandidat til KV17 for

Radikale Venstre