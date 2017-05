Motorikken styrkes

Mange nye skolebørn oplever problemer med motorikken. De har svært ved at gribe en bold, stå på et ben eller er bange for at nærme sig gynger og karruseller.

Så det skal der arbejdes for at bekæmpe, og det skal helst ske så tidligt som muligt.

Ofte har børnene taget forældrenes dårlige vaner med sig, når de sidder med deres Ipad etc.

I den forgangne uge var der motionsdag for 300 små børn fra børnehusene i Mørkhøj. Det foregik på boldbanen ved Mørkhøj Skole. Og der var en masse aktiviteter, hvor de små blev udfordret, og de fik masser af muligheder for at forbedre deres motorik.

Der var bl.a. stopdans, cykelløb, stafet, forhindringsbane og æggeløb.

Selv en simpel ting som at løbe kan volde problemer, så det kunne være smart at lægge ud med at tage 2 km ved Gladsaxeløbet 11. juni sammen med forældrene.

Se flere fotos på gladsaxebladet.fotokajbonne.dk