Ni point på en uge

På bare en uge samlede Gladsaxe-Hero i serie 1 ni point sammen. Forrige lørdags – for lille – 7-0 sejr over B 77 fra Rødovre blev midt i den forgangne uge fulgt op af 3-2 ude mod Frem fra Hellebæk. David Ledstrup scorede to gange i 1. halvleg, og hjemmeholdet fik udlignet i begyndelsen af 2. halvleg. Gladsaxe-Hero var presset helt i bund, men da Hellebæk fik en mand udvist slog Kristijan ”Kiki” Koropanov til og nettede til 3-2. Det var ikke just retfærdigt efter spillets fordeling, men det skulle efter sigende være charmen ved fodbold.

I lørdags blev stimen så fulgt op med 3-1 mod Ølstykke.

Gladsaxe-hero nåede dermed op på seks pointgivende kampe i træk. Kun åbningskampen i foråret mod Lundtofte er tabt. Gladsaxe-Hero er fjerde sidst med 22 point

Lørdag gælder det en match ude mod bundholdet fra Brede.

I samme række spillede VB 1968 to uafgjorte kampe i ugens løb. VB 1968 har spillet ni kampe uafgjort ud af de 19 opgør.

I serie 2 måtte Bagsværd neje sig mod BSF, der vandt med 1-0 på et mål lige efter pausen. Bagsværd får i næste runde tre point, fordi man skulle have mødt FC Albertslund, der blev smidt ud af rækken efter en voldsepisode.