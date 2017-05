Ny rekord af GIF

Enhver tvivl om GIF-Gymnastiks position i dansk TeamGym er i denne sæson blevet elimineret. Inden konkurrencesæsonen havde GIF med 20 hold flest hold tilmeldt, mens GF Køge Bugt havde næstflest med 13.

Efter de indledende runder er afgjort, skriver GIF igen dansk TeamGym-historie. Syv Gladsaxe-hold er den 27. maj i Ceres Arena i Aarhus klar til DM-finalerne. Dermed slår GIF sin egen gamle rekord på fem hold. Endvidere har GIF hold repræsenteret i samtlige årgange og seniorkonkurrencer. Det er heller ikke set tidligere.

Der er også kun smil i bestyrelsen og den sportslige ledelse i GIF-Gymnastik. Formand Frank Bøgelund har svært ved at få armene ned i disse dage: – Vi er selvsagt meget glade og stolte over, at vi har syv hold i finalerne på lørdag. Alle starter på nul point, så alt kan ske, og selvfølgelig drømmer vi om medaljer til Gladsaxe.