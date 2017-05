Nye bælter til taekwondo elever

Man siger, at eksamen er den flittige elevs fest, og i den forgangne uge har der virkelig været fest i Gladsaxe Taekwondo Klub, hvor over halvdelen af klubbens elever har været til graduering.

61 elever har fordelt på to dage været til graduering. Alle udviste stor gejst og engagement og alle bestod prøven til deres nye bæltegrad.

Der afholdes ca. 3 gradueringer om året, men man behøver ikke gå til graduering hver gang. Der kan være stor forskel på hvor lang tid det tager den enkelte at blive klar til den næste bæltegrad, så det er en stor sejr, når det lykkes.

Eleverne bliver indstillet til graduering af deres trænere, som løbende holder øje med elevernes udvikling. Det er et fokuspunkt i klubben, at alle elever skal have en god oplevelse ud af en graduering, og elever, der ikke indstilles, skal positivt hjælpes med at holde fokus på de ting, som de skal forbedre, således at lysten til at træne taekwondo fastholdes.

Pensum for kup-eleverne, elever over 9 år, ligger i meget faste rammer. Pensum kan findes på klubbens hjemmeside og det er meget konkret, hvad eleverne skal kunne. Der er samme pensum for børn og voksne. For de mindste, mon-børnene under 9 år, er der fokus på at børnene gør sig umage og pænt venter, mens kammeraterne på skift bliver kaldt op for at modtage deres nye bælte.