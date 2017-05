Nyttehaver og højbede i Høje Gladsaxe

Eleverne på Grønnemose Skole har fået 20 cirkulære højbede og masser af lifligt græs.

Beboerne i Høje Gladsaxe har fået 35 nyttehaver, som de kan bruge til at dyrke alverdens krydderier og grøntsager.

Det hele blev indviet i tirsdags, og der er allerede nu masser af interesse for at være med.

Før hele seancen gik i gang og borgmester Karin Søjberg Holst sagde nogle ord var 23 af nyttehaverne reserveret og i løbet af få øjeblikke meldte to par sig for at få en have.

Der er hentet erfaringer i Værebro, hvor man allerede med succes har et lignende arrangement.

-Nu har I et fristed at være i weekender og sommeraftener. Et sted hvor I kan få jord under neglene og høre solsorten synge. At plante og dyrke jorden er noget af det mest livsbekræftende, man kan gøre., sagde borgmesteren.

Hele området kommer til at spire og gro. Grønnemose Skole har også fået 20 flotte højbede, som eleverne kan bruge til læring i madkundskab, natur og teknik.

-Så det er bare om at fylde vandkanden, og få det hele til at vokse, sagde borgmesteren

Gladsaxe Kommune og Afdelingsbestyrelserne i Høje Gladsaxe arbejder i det hele taget benhårdt på at få hele Høje Gladsaxe til at blomstre.

Ikke kun i nyttehaverne…

Med den nye Helhedsplan vil vi samarbejde om, at Høje Gladsaxe bliver det bedst fungerende boligkvarter i

Danmark – med en verden af muligheder.

Det er målet, – i al beskedenhed.